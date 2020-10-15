Песков заявил, что в Кремле нет спецотдела по дискредитации Навального

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что санкции ЕС против ряда российских чиновников нелогичны и являются «сознательным недружеским шагом».

«Решение поставить отношения между Евросоюзом и Москвой в зависимость от человека, которого в Европе считают лидером некой оппозиции, конечно, ничего кроме сожаления не вызывает. Никакая логика в этом вопросе не просматривается», — приводит слова представителя Кремля радиостанция «Маяк» в своем Telegram-канале.

Также он отверг заявление о том, что внутри администрации президента существует специальная группа, которая занимается противодействием Алексею Навальному. Об этом говорится в постановлении Совета Европы: там утверждают, что за «дискредитацию» оппозиционера отвечает руководитель управления внутренней политики АП Андрей Ярин. По данным «Проекта», этим занимается его заместитель Тимур Прокопенко.

Другой фигурант санкционного списка ЕС, к которому вскоре подключилась и Великобритания, полпред президента в СФО Сергей Меняйло сказал «Подъему», что не испытывает желания «напрягаться», чтобы понять логику Евросоюза: «Это для меня уже четвертый санкционный список, поэтому я даже напрягаться не хочу, чтобы понимание какое-то получать [о причинах включения в санкционный список]», — сказал он.

Напомним, что глава российского МИД Сергей Лавров ранее обещал «зеркально» ответить на санкции ЕС. Пока что МИД России не уточнил, против кого из европейских чиновников намерен вводить санкции.