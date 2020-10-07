"Газпром" обжалует решение Польши оштрафовать его из-за "Северного потока-2"

Российский газовый монополист «Газпром» заявил о своем официальном несогласии с позицией Управления по охране конкуренции и потребителей Польши, который оштрафовал его на рекордные 7,6 млрд долларов. В компании заявили, что решение будет обжаловано.

«Решение UOKiK нарушает принципы законности, соразмерности и справедливого разбирательства, а беспрецедентная величина штрафа свидетельствует о желании любыми средствами противодействовать реализации проекта "Северный поток 2"», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы «Газпрома».

В ответ на утверждение польского регулятора, что газовая монополия вместе с другими европейскими компаниями не согласовала финансирование «Северного потока-2», «Газпром» заявил, что этим занималась его «дочка»: «Фактически проект реализован не СП, а дочерней компанией "Газпрома" с привлечением заемного финансирования», — говорится в сообщении.

В компании также отметили, что решение не вступит в действие пока идет процесс его обжалования.

Ранее антимонопольный регулятор Польши заявил, что финансирование строительства «Северного потока-2» нарушает законодательство и оштрафовал «Газпром» и ещё пять компаний, вложивших свои средства в проект. От них также потребовали прервать контракт с «Газпромом». В ведомстве уверены, что характер сделки говорит о желании увеличить зависимость европейских стран от российского газа, что пагубно скажется на ценообразовании и в конечном счете ударит по кошельку граждан ЕС.