Зеленский: "Северный поток – 2" – угроза для единства Европы

Газопровод «Северный поток — 2» может создать угрозу для единства Европы. Об этом глава Украины Владимир Зеленский высказался на пресс-конференции в Братиславе, которая транслировалась по телеканалу ТА 3 в четверг.

«Речь шла об энергетической безопасности. Говорилось о "Северном потоке — 2", который может создать угрозу для единства Европы», — сообщил украинский лидер.

Зеленский также выразил благодарность Словакии. По его словам, реверсные поставки газа оттуда в значительной мере повлияли на энергетическую безопасность Европы. «Мы благодарим Словакию за обеспечение реверсных поставок газа на Украину», — сказал он.

Президент также отметил активность диалога между Украиной и Словакией. По его словам, Киев особо заинтересован в расширении торгово-экономического сотрудничества с Братиславой и в ее поддержке стремления Украины к получению членства в евроатлантических структурах.