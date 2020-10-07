"Газпром" оштрафован на $7,6 млрд по "Северному потоку-2" – польский регулятор

Антимонопольный регулятор Польши оштрафовал российского газового монополиста «Газпром» на 7,6 миллиарда долларов из-за строительства «Северного потока-2» без их согласия. Ещё пять компаний, связанных со строительством, получили штраф 61 миллион долларов. Об этом сообщает пресс-служба управления по охране конкуренции и потребителей Польши.

Согласно распоряжению главы ведомства, компании, финансирующие «Северный поток-2» должны расторгнуть свои контракты с «Газпромом».

Президент антимонопольного ведомства Польши Томаш Хростный уверен, что финансирование газопровода не российскими властями, а, в том числе европейскими компаниями, которые участвуют в газовом рынке, является нарушением польского закона о добросовестной конкуренции, аналогичного европейскому. Он сказал, что целью проекта является усиление зависимости потребителей газа от поставщика, что может привести к серьезным последствиям для экономики Польши и ЕС и оказать влияние на рост цен на газ для граждан этих стран: «В результате от реализации проекта пострадает не только конкуренция на рынке, но и потребители», — уверены в ведомстве.

«Прежде всего, Uniper, Engie, OMV, Shell и Wintershall являются клиентами, а иногда и конкурентами “Газпрома” на газовом рынке. Финансирование совместного предприятия участниками газового рынка, а не финансовыми институтами, доказывает наличие общих экономических интересов у всех этих субъектов», — заключает Хростный.

Штрафы, наложенные на компании, — это максимальная сумма, которую регулятор может затребовать по закону — 10% от годового оборота.