На митинг в Минске вышли более 100 тысяч. Люди против водометов

На традиционную воскресную акцию против режима Александра Лукашенко только в Минске вышли более 100 тысяч человек. Об этом сообщает «Интерфакс».

По оценкам правозащитного центра, за день были задержаны порядка 20 человек. Колона протестующих прошла возле народного мемориала Александру Тарайковскому, убитому силовиками 10 августа. Также протестующие пришли к воротам изолятора на Окрестина и скандировали «Выпускай!», один молодой человек подошел и начал без перерыва нажимать на кнопку звонка в дверь.

В Минске для разгона протестующих использовали водомет. Один из них на улице Машерова, вероятно, сломался, так как струя воды била ещё и вверх. От него начали отваливаться детали, перед этим к нему подбежал неизвестный и что-то выломал из его конструкции. Против другого активист решил выступить, вооружившись зонтиком.

В Витебске против людей применили газ. В Гродно двое полицейских волокли по земле 13-летнюю девочку. Она была задержана, а мать приехала за ней в отделение.