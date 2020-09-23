Путин: Индексация пенсий на 6,3% позволит возместить пенсионную реформу

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления перед Советом Федерации заявил, что в 2021 году пенсии будут проиндексированы на 6,3%.

«Это более чем в 1,5 раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 году», — сказал Путин. Как обращает внимание «Дождь», по словам главы государства, ежегодные надбавки превышают инфляцию, чтобы вернуть гражданам «потерянные» из-за пенсионной реформы средства.

Напомним, что в результате реформы возраст выхода на пенсию для граждан России вырос на пять лет. При этом индексация в следующем году, вероятно, будет даже меньше, чем в предыдущие года: в 2019 году это было 7%, а в 2021 — 6,6%.

Средний размер пенсии по стране в следующем году станет 17,4 тысячи рублей. Это соответствует представлению президента о доходах «среднего класса».