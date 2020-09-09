Белорусское телевидение выдало москвича из КПРФ за "неравнодушного белоруса"

Телеканал «Беларусь 1» в одном из своих сюжетов о митинге в центре Минска в поддержку Александра Лукашенко взял интервью у его участника, заявив, что это «один из неравнодушных белорусов». Оказалось, это гражданин РФ, который баллотировался в Мосгордуму от КПРФ, обращает внимание издание Reformation.

Как объяснили ведущие телеканала, митинг собрал людей, которые «против вмешательства во внутренние дела нашего государства, против фейков и раскола общества». Силовики в это не вмешивались, а среди собравшихся были флаги Беларуси и НОДа.

В своем комментарии госканалу мужчина пояснил, что протестующими против Лукашенко манипулирует Запад. Он уверен, что люди на них не знают, за что борются:

«Лукашенко дал свободу такую, которую не дал никто в мире свободу. А они хотят еще большую свободу. Какую, они сами не понимают».

Выяснилось, что его зовут Антон Тарасов. Это малопопулярный блогер из Москвы. Он также занимал различные должности в структурах КПРФ, был муниципальным депутатом, а в 2014 году баллотировался в Мосгордуму. Сейчас он ездит по Беларуси, в одном из своих роликов также выступает на митинге за Лукашенко в Новополоцке, однако представляясь, упоминает, что москвич.