Лавров заверил студентов, что отравление Навального расследуется с первого дня

Глава МИД Сергей Лавров на встрече со студентами МГИМО заявил, что Россия с первого дня занимается расследованием возможного отравления оппозиционера Алексея Навального.

«Нас обвиняют в том, что мы не расследуем эту ситуацию. Это неправда. Начиная с того же дня, когда это все произошло, наше МВД запустило доследственную проверку, а следствие может начаться, когда будет установлено, что произошло», — цитирует Лаврова «Новая газета».

При этом политик посетовал на то, что от немецкой клиники «Шарите» до сих пор не получено медицинских заключений об отравлении Навального, но к ним никто не предъявляет таких же претензий, как к омским врачам и «не осуждает их за то, что они пытаются скрыть истину».

Напомним, Алексей Навальный почувствовал недомогания во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно пришлось посадить в Омске и передать политика местным врачам. Медики отрицали, что оппозиционер отравлен, но в немецкой клинике эта версия все-таки подтвердилась.