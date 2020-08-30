Доктор Мясников обратился к омским врачам, работавшим с Навальным

Телеведущий ВГТРК и главврач больницы №71 Александр Мясников прокомментировал ситуацию с врачами омской больницы, где был принят оппозиционер Алексей Навальный.

«Мы же все знаем, что такое первый час и как важно поставить правильный диагноз и начать правильное лечение. Кстати, знают это и немецкие врачи. Я что-то не слышал слова осуждения или сомнения именно врачей, профессионалов немецких, что что-то было сделано неполностью или не так», — говорил Мясников в обращении к омским врачам, опубликованном в Telegram.

Также он добавил, что те, кто сейчас критикуют медиков, «гневят бога», и предупредил, что все могут пролетать над Омском и оказаться в итоге в руках местных специалистов. При этом Мясников ни разу не назвал фамилии Навального.

«Вы выполнили свой долг, вы сделали самое главное — вы спасли ему жизнь. Не немецкие врачи. Потому что в других обстоятельствах он просто не дожил бы до эвакуации. Так что, если они вам не сказали спасибо, то я вам говорю спасибо за спасенную жизнь. Потому что, кто бы там не был, он человек и имеет право на жизнь», — заключил Мясников.

Почему молчат врачи клиники "Шарите"?

Фармаколог Александр Эдигер прокомментировал расхождения в оценках российских и немецких медиков о причинах состояния Алексея Навального.

Политик Алексей Навальный сейчас находится в коме в немецкой клинике. Ему стало плохо при перелете из Томска в Москву 20 августа, самолет приземлился в Омске. Медики омской больницы, куда госпитализировали политика, настаивали на том, что анализы Навального не подтверждают версию отравления, но уже 22 августа в немецкой клинике «Шарите» подтвердили интоксикацию ингредиентами ингибиторов холинэстеразы.