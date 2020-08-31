В МИД Беларуси заявили, что санкции стран Прибалтики приведут к обратному эффекту

Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз назвал запрет на въезд в Литву, Латвию и Эстонию для Александра Лукашенко и 29 белорусских чиновников поспешным решением.

«Это наши соседние страны, поэтому их мнение имеет для нас значение. Хотя в свете последних поспешных шагов, к сожалению, все меньше и меньше. И это прискорбно констатировать», — приводит его слова РИА Новости.

Он также отметил, что подобные санкции скорее приведут к обратному эффекту, однако не уточнив, к какому именно: «Самая большая глупость — это делать то же самое и надеяться на другой результат. История нашего независимого государства красноречиво подтверждает, что какие-либо попытки санкционного воздействия на Беларусь приводят их инициаторов лишь к обратному эффекту», — уверен Глаз.

Он также усомнился, что подобные шаги могут как-то помочь «суверенитету и независимости» Республики.

Кроме того, он в очередной раз пообещал, что Беларусь «адекватно» ответит на них. Каким именно образом, он также не уточнил.

Напомним, что уже принятые сегодня персональные санкции против формального президента Лукашенко и членов его команды, а также предстоящие европейские санкции принимаются в связи с убежденностью стран ЕС в фальсификации президентских выборов в Беларуси и последовавшем незаконном насилии над мирными протестующими.