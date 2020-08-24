Российские дипломаты в Вене возмутились высылкой своего коллеги из Австрии

Австрия объявила о высылке российского дипломата, который якобы занимался промышленным шпионажем.

Как пишет Kronen Zeitung, дипломат должен будет покинуть Австрию до 1 сентября. По информации издания, его подозревают в сборе сведений через гражданина Австрии на одном из высокотехнологичных предприятий. Сообщается, что австриец сам рассказал своему руководству о шпионской деятельности и назвал своего куратора.

Россиянин отказался от показаний и сослался на свой дипломатический иммунитет.

Отмечается, что это первый случай в истории, когда власти Австрии объявляют персоной нон-грата дипломата из России.

Посольство РФ в Вене возмущено решением местных властей и уверено, что зеркальная реакция Москвы не заставит себя ждать, передает ТАСС.

Напомним, на прошлой неделе о высылке сотрудника российского посольства в связи со шпионским скандалом сообщили в Норвегии.