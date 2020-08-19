Российскому дипломату в Норвегии дали 72 часа на то, чтобы он покинул страну

Норвежские власти приняли решение выслать сотрудника российского посольства в связи со шпионским скандалом.

Об этом сообщает NRK со ссылкой на пресс-службу МИД Норвегии.

Уточняется, что россиянин работал в торговом отделе посольства России. Его имя не называется.

По словам главы отдела коммуникаций норвежского МИД Трюде Маасейде, сотрудник посольства «совершил действия, которые не соответствуют его статусу и роли как дипломата». Мужчине дали 72 часа на то, чтобы он покинул королевство.

В понедельник, 17 августа, РБК со ссылкой на Twitter полицейской службы безопасности Норвегии сообщило о задержании сотрудника консалтинговой компании, которого обвинили в передаче сведений России. Отмечалось, что мужчина признал факт передачи информации, однако заявлял, что в сообщениях не содержалось каких-либо конфиденциальных данных.