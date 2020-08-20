Только один член Координационного совета вышел из него после возбуждения дела

Член президиума Координационного совета Беларуси Максим Знак заявил, что из состава организации накануне вышли несколько человек, но после того, как сегодня в отношении КС было возбуждено уголовное дело о «захвате власти», из его состава вышел ещё один человек.

«Мы получили вчера несколько заявлений о выходе после обвинений со стороны Лукашенко о якобы целях совета, которые после мы неоднократно опровергли. Сегодня есть одно заявление о выходе после возбуждения уголовного дела. Но никто из членов президиума не покинул совет», — приводит его слова «Интерфакс».

Он отметил, что лауреат нобелевской премии по литературе Светлана Алексеевич не принимала участия во вчерашнем заседании в связи с болезнью, но она остается в составе организации.

Также Знак признал, что угроза уголовного преследования, «безусловно», окажет влияние на готовность граждан вступать в Координационный совет: «Мы с пониманием относимся к тому, что люди не готовы принимать на себя риски. Однако мы не испытываем недостатка в желающих участвовать в работе совета», — заявил он.

Ольга Ковалькова, выступающая доверенным лицом Светланы Тихановской, которую оппозиция считает победителем президентских выборов, как «давление и репрессии в отношении мирных граждан»: «Мы задекларировали вчера после заседания Координационного совета намерения, они исключительно мирные, мы не ставим цель захвата власти никакими незаконными способами», — пояснила она ТАСС.