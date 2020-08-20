"В стране большие проблемы с законностью": оппозиция Беларуси о деле против КС

Координационный совет, созданный представителями оппозиции для обеспечения мирного транзита власти, обвинили в попытке её захвата: Генпрокуратура Беларуси возбудила против его участников дело по статье 361 УК РБ. Она звучит так: «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь».

«Создание и деятельность координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», — приводит TUT.BY слова генпрокурора Александра Конюка. Глава ведомства добавил, что подобный орган власти не предусмотрен Конституцией, а значит вне закона.

На заявление генпрокурора уже отреагировали в самом Координационном совете: «Мы делали все открыто и прозрачно, все опубликовано и есть в документах Совета. Мы не усматриваем в этом какого-то нарушения закона, наоборот видим действия законные, направленные на восстановление законности в стране. Если это преступление, то у нас в стране большие проблемы с законностью», — заявил юрист, член совета Максим Знак.

В совете подчеркивают, что все их действия абсолютно законны, а никаких призывов к захвату власти или насилию они не распространяют.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. ЦИК Республики заявил, что с результатом 80% победил возглавляющий государство уже 26 лет Александр Лукашенко, что вызвало массовое недовольство среди граждан страны. Они не верят в «официальные» результаты выборов и требуют от Лукашенко покинуть пост главы государства. Выборы, как и само президентство Лукашенко, не признали все страны Евросоюза, Великобритания, Ирландия и Канада. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что они были «несвободными и несправедливыми». Страны Запада выступают за конструктивный диалог между действующей властью и оппозицией, однако Лукашенко, в отличие от своего основного оппонента Светланы Тихановской и её соратников, ясно демонстрирует, что не намерен вести переговоры.