Максим Виторган заявил, что Лукашенко "выпьет всю кровь" у белорусов

Вот уже вторую неделю в Беларуси проходят митинги против Александра Лукашенко. Свою точку зрения по этому поводу уже высказали многие представители российского шоу-бизнеса, музыки и кино.

Не остался в стороне и актер Максим Виторган. Переживаниями за братский народ он поделился на своей странице в Instagram.

– У меня очень плохие предчувствия по поводу Беларуси, – сетует 47-летний Виторган. – Я не питаю никаких благостных иллюзий по поводу того, что Лукашенко растворится в воздухе, а менты и армия прозреют. Нет, так или иначе это, конечно, произойдёт, и историческая обреченность возьмёт своё. Вода вверх не течёт по законам природы.

Но то, что Лукашенко на этом пути выпьет всю кровь, какую только сможет, у меня сомнений не вызывает. Никакого другого способа удержаться, кроме репрессий, у него нет. Явно навязанный ему (московскими политтехнологами?) план «отца нации, говорящего с народом» провалился.

Он при нынешней «популярности» Лукашенко требует более тщательной подготовки, особенно в части работы со слушателями и, главное, выдержанности и терпения «отца». А он вообще не понимает, почему должен что-то объяснять этим «мелким неблагодарным людишкам», кормящимся столько лет у него с руки.

По мнению Максима Виторгана, белорусы еще не скоро смогут вздохнуть с облегчением.

– Если ему (Лукашенко – Прим. Sobesednik.ru) зачем-то понадобятся российские войска (хотя я, честно говоря, не очень понимаю зачем они ему? Боится военного переворота у себя?), то он начнёт провокации на границах, – предполагает артист. – В общем, пойдёт на все. Абсолютно на все.

Очень хотелось бы, чтобы Россия умело использовала свои рычаги воздействия на САМУЮ близкую себе страну с тем, чтобы избежать кровопролития, а не отложить его, например. Да, прецедентов подобного поведения России не было. Но вдруг… Бывают в истории стран такие времена, которые надо пережить, а бывают, в которые надо выжить. Боюсь, для Беларуси приходит второе. Держитесь, дорогие! Берегите себя! И ты только живи, Беларусь!