Через два дня после выборов в Беларуси начнутся военные сборы на границе с РФ

С 11 августа в Беларуси начнутся военные сборы в Витебской области, которая граничит со Смоленской и Псковской областями России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны Республики Наталью Гаврусик.

По её словам, военные сборы разной длительности — это обычное явление, они проходят регулярно в течение года.

Ранее эти данные появились в соцсетях: военнообязанным в Витебской области начали приходить повестки, по которым на сборы они должны явиться на следующий день после голосования на выборах президента, 10 августа.

Сами выборы пройдут 9 августа, таким образом окончательные результаты должны быть объявлены 10-11 августа.

Напомним, что ранее в Совбезе Беларуси заявляли, что под Псковом и под Невелем в России якобы расположены базы наемников, с которых они планируют переправиться в Беларусь для организации массовых беспорядков. Ранее под Минском задержали 33 гражданина РФ, проходящих как боевики частной военной компании «Вагнер», связанной с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого СМИ называют «поваром Путина». Также в Республике уже несколько дней безуспешно разыскивают ещё 170 их коллег, которые также якобы находятся в стране.