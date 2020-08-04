5 вопросов к Батьке: кто накаляет обстановку в Беларуси перед выборами

Выборы президента Белоруссии проходят горячо: два претендента на высший пост уже оказались в тюрьме, один скрылся в России. На прошлой неделе в Минске задержали 33 предполагаемых бойца ЧВК Вагнера из РФ, которых подозревают в подготовке терактов. «Собеседник» с помощью экспертов разбирался, что творится у наших ближайших соседей перед главными выборами в стране.

1. Кто отправил в Минск «бойцов ЧВК Вагнера»?

Фото: стоп-кадр с видео

Фамилии застрявших в Минске – и уже, очевидно, надолго – «солдат удачи» из частной военной компании-призрака (ЧВК) стали известны практически сразу после задержания. Воевавший в Донбассе российский политик и писатель Захар Прилепин уверенно опознал среди них своих сослуживцев.

– Да и сами арестованные уже начинают давать показания, – подтвердил «Собеседнику» военный эксперт Евгений Шабаев. – Наши пропагандистские СМИ этого уже тоже не отрицают. Но якобы эти бойцы просто ехали в командировку в Африку через Белоруссию. Это оправдание не выдерживает никакой критики: за неполный текущий год, по информации с Flightradar, силами Воздушно-космических сил России и Минобороны состоялось 268 рейсов АН-124 «Руслан», ИЛ-76, ТУ-154, ТУ-134 на Ближний Восток, в Африку. Эти перелеты проходят и с Чкаловского аэродрома, и из Моздока – через Латакию в Ливию. Никакого смысла использовать хаб через Белоруссию просто нет. Второй аргумент о том, что Кремль не может так грубо действовать, не вызывает ничего, кроме смеха. Везде, начиная с Донбасса и на территориях разных стран мира, где применяются ЧВК, они работают топорно, чему есть масса примеров. А то, что у задержанных не было при себе оружия – это странный аргумент, притом что в Белоруссии есть воинские части Минобороны РФ. Зачем им через границу переться с оружием?

Другие эксперты отмечают, что редко какой президент избегает соблазна поймать «врагов» перед выборами – рейтинги после этого просто взлетают.

– Это уже пятый раз, когда точно перед выборами в Белоруссии ловят каких-то боевиков, – отмечает эксперт по белорусской политике Дмитрий Болкунец. – Раньше боевиками были литовцы, украинцы и поляки, сейчас – россияне. В белорусских выборах 2001, 2006, 2010 и 2015 годов всегда появлялись боевики – это уже старая пластинка. Через неделю после выборов такие истории, как правило, все забывали. Лукашенко хочет быть триумфатором этих выборов. Поэтому он активно ищет внешних врагов, пытается запугать население и заодно показать Западу, что Москва хочет от него избавиться и поэтому устраивает акции против него.

2. Будет ли Россия вытаскивать своих граждан из-под ареста?

– Российское общество, конечно, теперь ждет какого-то адекватного ответа на действия Лукашенко, – считает Болкунец. – Думаю, будет правильно, если Россия отзовет российского посла из Минска в Москву. Нашего дипломата уже вызывали в МИД Белоруссии с требованием ответа, что граждане России делали на территории другой страны. Это недружественный шаг. И не первый – много случаев, когда Лукашенко высылает, депортирует людей из Белоруссии.

Но есть опасения, что арестанты так и останутся разменной монетой в большой политической игре.

– Возьмем похожие примеры. В Ливии были задержаны россияне в похожей ситуации, и они до сих пор находятся в тюрьме, – проводит аналогию Евгений Шабаев. – Таким «бойцам» платят по 150–200 тысяч рублей в месяц во время командировок, но они используются как биоматериал, который задействуют в своих целях и потом выбрасывают. Но это и люди определенного класса – скажем так, которых «не жалко», и на смену им придут новые, такие же. Обмен тут возможен только в одном случае – если Лукашенко будет активно педалировать эту тему. Сам Кремль не будет стремиться решать этот вопрос. На Украине, когда задерживали аналогичным образом граждан Российской Федерации, их обменивали только тогда, когда Украина настаивала на этом. Но на Украине это воспринималось как событие – возвращение своих, а в России это больше похоже на обыденность, возвращение никому не нужных людей. На Украине таким вернувшимся дают квартиры, машины, премии, разные почести. У нас иначе.

3. Чем закончатся выборы в Белоруссии?

В победе Александра Лукашенко 9 августа не сомневаются даже самые ярые его оппоненты.

– 97% избирательных бюллетеней получит Александр Лукашенко, – уверен Дмитрий Болкунец. – Он стремится к этой цифре. Батька не верит, что кто-то может быть против него, и считает, что это все заговор. Недавно он даже сказал, что коронавирус – это заговор против него лично. Остальные кандидаты получат от 1 до 3%, и на этом все закончится. Никакого второго тура в авторитарных странах не бывает. Я не исключаю, что единственный оставшийся оппозиционный кандидат Светлана Тихановская может быть снята с выборов – такой вариант рассматривается властями.

Сама Светлана Тихановская сказала, что на выборы ее, вероятно, допустили для смеха, так как серьезным кандидатом не считают. Далекая от политики женщина решила баллотироваться вместо своего мужа – блогера Сергея, которого посадили в тюрьму накануне выдвижения.

– Я пошла на выборы ради любви к мужу и готова сняться, если его выпустят, – заявляет кандидат.

4. Возможны ли беспорядки в Минске после подсчета голосов?

– В интернете появилась платформа «Голос», ее создали несколько айтишников, там зарегистрировались уже 600 тысяч белорусских граждан – это почти 10% избирателей. Они собираются сфотографировать свои избирательные бюллетени и потом выложить в общий доступ. Это будет альтернативный народный подсчет. Вероятно, он будет отличаться от официальных результатов. Именно это и может стать спусковым крючком для протестов белорусских граждан, – предполагает Дмитрий Болкунец. – Но все эти ожидания могут стать поводом для принятия жестких мер со стороны Лукашенко. Он сейчас прорабатывает введение чрезвычайного положения после закрытия избирательных участков. Уже сообщается, что возможно отключение интернета, мобильной связи.

– Лукашенко – совершенно точно не Янукович. Он не сядет в самолет и не улетит, – уверен Шабаев. – И сейчас главный вопрос – сможет ли государство, которое существует почти 30 лет, сохраниться в прежнем виде.

Скриншот с видео "Би-би-си" о 60-тысячном митинге в поддержку Светланы Тихановской в Минске

5. Как будут развиваться отношения наших стран?

– Хаос в странах транспортировки нефти и газа автоматически поднимает цены на ресурсы, что сейчас, в эпоху низких цен на нефть и особенно на газ, было бы на руку поставщикам ресурсов и российскому бюджету, у которого уже образовался дефицит 5 трлн рублей, – предполагает Евгений Шабаев. – Аналогично – в Сирии и Ливии, где окончательная победа не нужна никому, а хаос и напряженность выгодны многим.

По слухам, между Путиным и Лукашенко пробежало сразу несколько черных кошек. Батька не согласился на кремлевский сценарий, по которому Путин после президентства возглавил бы объединенные Россию и Белоруссию и продолжил бы править, формально перестав быть президентом России. Кроме того, Батька постоянно фырчит на российские цены на газ и нефть и даже показательно заказал американский нефтяной танкер вместо российской поставки черного золота. Он отказывается быть «младшим братом».

– У Лукашенко и Путина сложные отношения. Да, они в хоккей играли и кофе пили, но в Кремле Лукашенко считается недоговороспособным партнером, – говорит Болкунец. – Все его действия: дайте денег. А взамен – ничего. Я считаю, что Россия провалила работу с Белоруссией, с альтернативными кандидатами, гражданским обществом.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №29-2020 под заголовком «Поперек Батьки».