30 человек в Москве и Питере задержаны на пикетах против поправок в Семейный кодекс

В Москве и Санкт-Петербурге задержаны ЛГБТ-активисты, вышедшие на пикеты против поправок, предложенных сенатором Еленой Мизулиной для внесения в Семейный кодекс.

Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Напомним, Мизулина предложила прописать в Семейном кодексе запрет на однополые браки и браки с (и между) трансгендерными людьми, а также запретить этим категориям граждан усыновлять или брать под опеку детей.

Сообщается, что в Москве в ОВД по Тверскому району в двух автозаках отправились 23 человека. В Петербурге, по данным Telegram-канала «ПЬЯTNIЦА», в отделение везут не менее восьми человек.

Отмечается, что в столице развернуть плакат для серии одиночных пикетов успела только одна участница. Вслед за ней задержали всех союзников, которые пришли на акцию.

Ранее поправки Мизулиной в Семейный кодекс раскритиковала глава фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская.