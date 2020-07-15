Песков переадресовал вопрос о трансгендерах Мизулиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами отказался комментировать инициативу по запрету вступать в брак для трансгендерных людей, пишет «Московский комсомолец».

Он перенаправил корреспондента к автору инициативы, Елене Мизулиной. Именно она, находясь в Совете Федерации? выступила с запросом на такой подход в вопросах брачного неравенства.

При этом и Песков отметил, что текущему законодательству следуют адаптировать прописанные в обновленной Конституции РФ нормы о браке как о союзе мужчины и женщины.

В предложении Мизулиной утверждается, что необходимо изъять из мероприятий по трансгендерному переходу части, где человек заменяет свидетельство о рождении и ему ранее меняют приписанный от рождения пол на противоположный. У потенциальных супругов также якобы должно появиться право уточнять эту информации при оформлении отношений в ЗАГСе.