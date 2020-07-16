Альшанская: Поправки в Семейный кодекс увеличат число дел против родителей

Глава фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская высказалась об инициативе сенатора Елены Мизулиной, которая предложении изымать детей из семьи только по решению суда. Поправки предлагается внести в Семейный кодекс.

Альшанская с иронией предупреждает, что в этом случае «будет весело» — вырастет количество дел в отношении родителей по статьям о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и умышленному нанесению легкого вреда здоровью.

«Если вам говорят, что этот законопроект поможет семье, сделает ситуацию вмешательства опеки в семью менее агрессивной, оградит семью, то вас обманули. Потому что теперь вместо опеки к вам будет приходить полиция», — заявила Альшанская в интервью «Говорит Москва».

К тому же, Елена Альшанская указывает на белое пятно в предлагаемых поправках: в них никак не оговариваются действия в ситуациях, где ребенка насилуют, избивают или, как бывало, находят привязанным к собачьей будке.