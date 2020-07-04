Удальцов сравнил голосование по поправкам с процедурой принудительного кормления

Сергей Удальцов призвал всех несогласных и не голосовавших за обнуление Путина собраться в субботу, 4 июля, возле памятника героям Плевны, чтобы затем направить в приемную администрации президента заявление о своем несогласии с изменениями, внесенными в Конституцию.

Координатор «Левого фронта» сравнил прошедшее голосование с тюремной процедурой принудительного кормления и озвучил требование левого крыла оппозиции о проведении полноценной конституционной реформы.

Неделю назад Сергей Удальцов сообщил о том, что столичные власти согласовали акцию «Левого фронта» 4 июля в гайд-парке в Сокольниках, однако в тот же день мэрия Москвы заявила об обратном, обосновав отказ запретом на проведение любых публичных мероприятий из-за ситуации с коронавирусом.