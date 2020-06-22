Песков не ответил, почему Путин доволен системой с чиновниками с "рыскающими глазами"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин доволен созданной им систему государственной управления, где, по его словам, регулярно происходит сменяемость власти, передают «Ведомости».

Представитель Кремля в ходе пресс-конференции также заверил журналистов, что чиновники в России реагируют не только на смену главы государства, они, хотя и не все, «руководствуются гораздо более высокими соображениями» и их основной целью является служение Родине.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин не стал исключать возможность пойти на пятый срок, который будет формально считаться первым, объяснив это желанием сохранить обычную работу аппарата: «Вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников».

На вопрос о том, каким образом глава государства может быть доволен сложившейся системой управления, в которой чиновники могут за два года до отставки президента начать «рыскать глазами», Песков отвечать отказался.