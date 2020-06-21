Путин призвал чиновников избегать аскетизма, напомнив, как "скромно" живут люди

Президент РФ Владимир Путин заявил, что государственные служащие не должны демонстрировать свой достаток, держа в памяти, что они живут в России, где «сотни тысяч людей живут очень скромно».

«Представители органов власти любого уровня должны понимать, где они живут, они должны исходить из того, что сотни тысяч людей в нашей стране живут очень скромно, и для чиновников, которые призваны служить людям, неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние», — приводит его слова ТАСС.

Однако осудил глава государства и скромность чиновников, пояснив, что аскетизм также не должен быть чертой, характерной для них: «Если это выставляется напоказ, этот аскетизм, то не думаю, что это является примером для подражания», — уверен Путин.

Также президент пояснил, что уровень коррупции в России должен снизиться до минимума. Причем рост числа коррупционных преступлений он объяснил не их фактическим увеличением, а успехами в борьбе с ней, так как их стали чаще раскрывать.

Среди «рядовых» людей, по словам Путина, он чувствует себя «как дома», хотя «достаточно долго находится на различных высоких государственных должностях».

Напомним, что ранее Sobesednik.ru сообщал, что Владимир Путин не исключил своего участия в следующих президентских выборах в 2024 году.