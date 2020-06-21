Путин заявил, что может пойти на новый срок, призвав голосовать за свои поправки

Президент РФ Владимир Путин признал, что не исключает для себя возможности принять участие в новых выборах главы государства и нового, уже пятого президентского срока.

«Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в конституции. Посмотрим, там видно будет», — приводит слова Путина ТАСС.

По его словам, государственные служащие перестанут выполнять свои служебные обязанности, если узнают, что в 2024 году он уйдет с поста президента, а займутся поисками преемников. Таким образом он призвал россиян принять поправки в Конституцию, которая позволит ему обойти действующее ограничение и снова участвовать в выборах: «Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет [принятия поправки об обнулении], года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников», — поясняет глава государства.

Напомним, что Владимир Путина стал и. о. президента РФ с начала 2000 года. 7 мая 2000 года был избран президентом. Отработав два срока по 4 года, он стал премьер-министром РФ, а после этого в 2012 году вновь занял позицию главы государства, на два продленных срока по 6 лет. Срок его полномочий заканчивается в 2024 году, однако в случае принятия его пакета поправок в Конституцию, Путин сможет снова избираться в президенты в течение ещё 12 лет до 2036 года.