Суд "запретил" фигурантам дела "Нового величия" радоваться и оставил их под арестом

В четверг, 21 мая, в Московском городском суде прошло слушание по апелляции на продление ареста обвиняемым по делу «Нового величия». Четверо фигурантов – Руслан Костыленков, Вячеслав Крюков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин – уже более двух лет находятся в СИЗО, еще трое – Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин – под домашним арестом. Все фигуранты обвиняются в организации и участии в экстремистском сообществе (ч. 1 и 2 статьи 282.1 УК). В мае суд продлил меры пресечения всем обвиняемым до августа, несмотря на эпидемию коронавируса.

Находящиеся в СИЗО фигуранты дела присутствовали на заседании по видеосвязи. Масок и средств защиты на них не было. Как отметил адвокат Пашков, на судье тоже. Заседание началось с большим опозданием из-за отсутствия представителя обвинения.

Прибывшая наконец-то представительница прокуратуры возразила против смены меры пресечения всем фигурантам, заявив, что она избрана законно. На самом деле, согласно постановлению Пленума ВС РФ от 19 декабря 2013 года, — нет, поскольку никто из фигурантов не собирается скрываться и вести преступную деятельность. И совершенно точно не смогут помешать расследованию, поскольку оно уже завершено. Защита, в свою очередь, высказалась о незаконности продления избранной меры. Адвокатам также пришлось объяснить суду, почему прения по делу до сих пор не начались: сначала болел судья Маслов, позже объявили карантин. После чего стороны перешли к прениям.

– Дело проходит два года, – сказал суду адвокат Максима Рощина Ильнур Шарапов. – Тяжесть вменяемого преступления не является достаточным основанием для продления меры пресечения.

– Следствие закончено, остались только прения, – продолжил адвокат Ани Павликовой Николай. – Скрыться из России сейчас невозможно, Павликова желания скрыться не имеет. Она вышла замуж, и это ещё одна гиря на ее ноге.

Адвокат Марии Дубовик Татьяна Окушко, сказала, что ее подзащитной нужно продолжать учебу: Дубовик — студентка Ветеринарной академии им. Скрябина и с начала дела она находится в академическом отпуске. Адвокат Руслана Костыленкова Светлана Сидоркина заявила, что ее доверитель имеет собственную квартиру и может ожидать приговор под домашним арестом.

– Его содержание под стражей нарушает Конвенцию о защите прав человека, – напомнила суду Сидоркина.

Адвокат Вячеслава Крюкова Дмитрий Иванов отметил, что суд постоянно игнорирует требования Пленума ВС РФ по мерам пресечения и что в судебных актах нет конкретизации доводов в отношении каждого обвиняемого. Адвокат Петра Карамзина Михаил Спиридонов добавил, что суд также не дает оценки доводам защиты. Адвокат Александр Лупашко заявил, что держать ребят 26 месяцев под стражей неразумно. Адвокат Александр Борков добавил, что «даже ООН рекомендует разгружать тюрьмы во время пандемии!»

– Нельзя продлевать меры пресечения на неопределенный, по сути, срок. Никто не может предсказать течение болезни. В чем опасность этих детей? – высказался Максим Пашков.

Суд между тем заинтересовали не все эти доводы, а то, почему обвиняемые Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков «радуются». Костыленков в ответ пообещал «вести себя соответственно статусу и не радоваться».

Меж тем подошла очередь выступлений обвиняемых. Наиболее ярким оказался Петр Карамзин.

– Конгресс США — образцового государства — потребовал освободить политзаключенных во время пандемии коронавируса, – заявил он, добавив, что доводы обвинения голословны.

Остальные ребята просто попросили отпустить их под домашний арест. Мария Дубовик заявила, что дело «шито белыми нитками» и «все это ложь».

Обвинение возразило по поводу удовлетворения апелляций и попросило суд оставить избранную меру пресечения в силе.

Суд удалился в совещательную комнату для вынесения постановления. На это у него ушло около 10 минут. Апелляционная жалоба осталась без удовлетворения, а меру пресечения фигурантам дела «Нового величия» — без изменения. При оглашении постановления суд назвал обвиняемого Карамзина «осужденным».