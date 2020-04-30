Верховный суд просит не помещать в СИЗО подозреваемых в нетяжких преступлениях

В обзоре Президиума Верховного суда РФ по вопросам судебной практики в условиях борьбы с коронавирусом опубликована рекомендация не помещать под стражу обвиняемых в преступлениях небольшой тяжести. Об этом пишет ТАСС.

Суду делегировано право учитывать проведение карантинных мероприятий в изоляторах временного содержания и следственных изоляторах. Обновленные рекомендации касаются как вновь прибывших арестантов, так и тех, в отношении кого проводятся повторные заседания о мерах пресечения.

В высшей инстанции напомнили, что за преступления небольшой тяжести человек может быть помещен в СИЗО лишь по исключительным причинам.

При этом основанием не являются даже отсутствие постоянного места жительства на территории РФ, ранняя попытка скрыться от следствия и нарушение ранее избранной меры пресечения.

Ранее в ВС состоялось заседание по делу Егора Литуева, который оспорил избранную для него меру пресечения. ВС РФ постановил, что суды обязаны доказывать возможность подозреваемого влиять на следствие.