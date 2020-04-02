Нефть подорожала примерно на 10% после обращения Трампа к Москве и Эр-Рияду

Цена июньских фьючерсов нефти марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 9,14%, до $27,26 за баррель.

Об этом свидетельствуют данные ICE на 10:40 мск. Стоимость нефти WTI выросла на 8,26%, до $22,14 за баррель.

Накануне утром, 1 апреля, стоимость июньских фьючерсов нефти марки Brent с поставкой в июне составила $25,43 за баррель, продемонстрировав падение в 3,5%, цена майских фьючерсов нефти WTI – $20,28 (минус 1%).

Как отмечает РБК, ситуацию улучшили сообщения о том, что Вашингтон призывает Москву, Эр-Рияд и других участников нефтяного рынка к взаимодействию. Президент США Дональд Трамп надеется, что Россия и Саудовская Аравия в скором времени смогут прийти к договоренностям по вопросам регулирования добычи сырья.