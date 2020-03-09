Эксперты предостерегают "Роснефть" и Saudi Aramco от увеличения добычи нефти

Близкий к властям Саудовской Аравии источник в ОПЕК заявил, что Королевство не намерено вести ценовую войну с российскими нефтяными компаниями.

«Это не правда. Мы в Саудовской Аравии не намерены вести никаких войн с Россией. Напротив, Россия по-прежнему очень важный партнер для Эр-Рияда и важнейший игрок на энергетическом рынке», — заявил собеседник ТАСС.

Он при этом отметил: решение ОПЕК+ было единственным, что сдерживает компанию Saudi Aramco в её добыче, а за обрушение рынка ответственны «все участники сделки, особенно его крупнейшие участники».

При этом Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что компания «Роснефть» после окончания сделки ОПЕК+ в начале апреля может увеличить добычу нефти на 300 тысяч баррелей в день. Также агентство отмечало, что саудиты могут начать добывать больше нефти.

Sobesednik.ru писал, что эксперты Goldman Sachs прогнозируют падение цены на нефть до $20 за баррель, объясняя это якобы начатой «ценовой войной» между Россией и Саудовской Аравией. «Goldman Sachs, как правило, не выдает хайповых прогнозов. Они сначала открывают позиции, а потом уже озвучивают мнение», — комментирует аналитик компании «Финам» Сергей Дрозов.

Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков уверен: если страны начнут наращивать добычу, это может привести к ухудшению положения на рынке.