Путин признал "обрушение рынка нефти", пояснив, что экономика "ложится"

«Мы прекрасно понимаем и отдаем себе отчет в том, что малый и средний бизнес находятся в самом сложном положении», — заявил президент России Владимир Путин.

Он назвал очевидным тот факт, что жизнь и здоровье россиян являются приоритетной задачей властей, однако отметив: «Очевидно также и то, что если экономика "ложится", то тогда не будет ресурса для того, чтобы решать эту важнейшую задачу», — приводит его слова «КоммерсантЪ».

В качестве факторов, влияющих на это он назвал «обрушение рынка нефти» и прочих энергетических ресурсов, а также «вот еще этот вирус прилетел», — объяснил глава государства.

Кроме того, Владимир Путин призвал предпринимателей сообщать о своих проблемах государству: «Все, что вы скажете, будет услышано», — заявил президент.

Ранее было заявлено, что сегодня, 26 марта будут приняты необходимые меры поддержки малого и среднего бизнеса.