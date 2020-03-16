Певец Сергей Трофимов объяснил обнуление Путина его отрывом от реальности

Певец и музыкант Сергей Трофимов прокомментировал Sobesednik.ru предложение обнулить президентские сроки Владимира Путина.

В социальных сетях Сергей Трофимов часто высказывается достаточно резко о происходящем в стране.

Например, в ту недавнюю ночь, когда рухнула цена на нефть, а вслед за ней – и рубль, певец написал в фэйсбуке: «Блин. Опять рубль в ... Опять мои деньги обесценились. Отечественному производителю это, наверное, поможет. Но я не покупаю в магазине С-400 и Армату. Не закачиваю в бочку нефть и не пользую мощности атомной энергетики для строительства собственной АЭС. Я покупаю импортные продукты, зарубежную одежду и электронику. Значит, цена этих товаров возрастёт. Семена, которые Россия покупает за бугром, тоже станут дороже. Своих-то нет. Значит, по осени и наши продукты станут дороже. Ядрёна-матрёна...»

В разговоре с Sobesednik.ru Трофимов высказался и об обнулении сроков президента Путина.

– Человек, еле стоящий на коньках и забивающий по десять шайб за матч или ныряющий в первый раз с аквалангом и находящий греческие античные амфоры, думает, что всё это взаправду, – говорит Сергей Трофимов. – Но реальность, увы, совсем иная. Жаль, что расплачиваться за эту иллюзию придётся гражданам страны, которая едет по просёлочной дороге, напряжённо вглядываясь в зеркало заднего вида.