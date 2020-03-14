Президент Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию РФ, голосование по которому состоится 22 апреля.

Об этом сообщает «РИА Новости». Поправки, в частности, позволяют действующему главе государства вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.

Напомним, 10 марта депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки Путина после изменения Конституции и разрешить ему вновь участвовать в выборах на должность главы государства. Президент поддержал эту инициативу.

Общероссийское голосование по изменениям в Конституции запланировано на 22 апреля, этот день объявлен нерабочим.