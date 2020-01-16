Дмитрий Медведев назначен на новый пост зампредседателя Совета Безопасности РФ

Президент России Владимир Путин ввел должность заместителя председателя Совбеза РФ и назначил на нее Дмитрия Медведева.

Указ главы государства о новой должности заместителя председателя Совета Безопасности опубликован на сайте Кремля. Нововведение утверждено в соответствии с поправками, внесенными в Федеральный закон от 28 декабря 2010 года «О безопасности».

Еще одним указом президент назначил на этот пост Дмитрия Медведева. «Назначить Медведева Дмитрия Анатольевича заместителем председателя Совета Безопасности Российской Федерации, освободив его от исполнения обязанностей председателя правительства Российской Федерации», – указывается в документе.

Напомним, правительство Дмитрия Медведева в полном составе подало в отставку после ежегодного Обращения Президента к Федеральному Собранию накануне, 15 января.

На пост главы Правительства Путин внес кандидатуру главы Налоговой службы Михаила Мишустина, которую поддержала Дума; президентский указ о назначении Мишустина также уже подписан.