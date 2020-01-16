Путин подписал указ о назначении Мишустина премьером после голосования в ГД

Президент России Владимир Путин назначил бывшего главу ФНС Михаила Мишустина председателем кабинета министров.
Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля. «В соответствии с пунктом "а" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мишустина Михаила Владимировича Председателем Правительства Российской Федерации», — говорится в тексте документа.
Указ вступил в силу со дня его подписания 16 января.
Напомним, что ранее кандидатуру Мишустина одобрили 383 депутата Государственной думы.