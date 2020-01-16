383 депутата ГД поддержали кандидатуру Мишустина на пост премьера

В Госдуме не оказалось депутатов, выступающих против назначения Михаила Мишустина на должность главы правительства.

Как передают «Интерфакс» и Znak.com, всего за кандидатуру теперь уже бывшего главы ФНС проголосовали 383 парламентария. При этом голосующих против назначения Мишустина на пост премьера не было вовсе. Единственной фракцией, воздержавшейся от голосования, стала КПРФ.

На сегодняшнем пленарном заседании нижней палаты парламента и на встречах с представителями думских фракций, которые прошли ранее, Михаил Мишустин обозначил приоритеты своей работы в должности председателя правительства. Среди них оказались кардинальное изменение состава кабинета министров, форсирование работы правительства по нацпроектам, улучшение адресной помощи семьям, внедрение современных технологий и снятие ограничений для бизнеса.

При этом будущий премьер-министр также указал, что выступает против отмены или изменения пенсионной реформы и послаблений НДФЛ.