Мишустин заявил, что при нем министры будут персонально отвечать за работу

Глава ФНС и кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин выступил перед депутатами Госдумы.

В ходе выступления Мишустин заявил, что задачи, которые перед кабмином поставил президент в своем ежегодном послании «придают национальным проектам еще более глубокий смысл и связывают их в единую, масштабную, системную программу». Для решения этих вопросов кандидат на пост главы правительства намерен выстроить четкую систему взаимодействия с регионами страны, а также предъявлять жесткие требования к членам кабмина.

«Хочу вас заверить, что все члены правительства будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей развития», — объявил он.

Мишустин заявил, что благодаря профицитному бюджету и макроэкономической стабильности у государства достаточно ресурсов для реализации всех очерченных Владимиром Путиным целей, на которые, по подсчетам главы ФНС, только в ближайшие четыре года потребуется около 4 трлн рублей из бюджета.

«Этот год — это примерно 450 млрд рублей, четырехлетка — это порядка 4 трлн рублей, средства эти будут соответствующим образом перераспределены внутри бюджета, но не затронут никаких обязательств федерального бюджета и бюджетов регионов», — пояснил Мишустин.

Со стороны парламентариев, в свою очередь, прозвучали предложения оставить некоторых членов нынешнего кабинета министров в новом составе правительства. «Есть предложения о необходимости сохранения в составе правительства профессионалов, людей эффективных, такие предложения звучат, потому что много достойных людей работает в правительстве, и нам крайне важно, чтобы правительство состояло из таких членов кабинета», — сказал спикер ГД Вячеслав Володин.

Напомним, что кандидатуру Михаила Мишустина на должность главы кабинета министров 15 января выдвинул президент Владимир Путин. Ранее кандидат в премьеры уже успел выступить против отмены или изменения пенсионной реформы, а также против любых послаблений налога на доход физических лиц.