СМИ: США заморозили помощь Украине через полтора часа после звонка Зеленскому

В Белом доме поручили перестать выделять Киеву военную помощь сразу после звонка Дональда Трампа Владимиру Зеленскому.

Об этом со ссылкой на электронные письма представителей администрации США, опубликованные некоммерческой организацией Center for Public Integrity, передает «Би-би-си».

Отмечается, что письмо, о котором идет речь, было отправлено чиновником Майком Даффи из Белого дома в Пентагон спустя всего 91 минуту после телефонного разговора двух президентов.

«Учитывая деликатный характер запроса, я благодарен вам за то, что вы держите эту информацию в тесном контакте с теми, кто должен знать, как выполнять указания», — пишет Даффи, указывая на необходимость приостановить оказание военной помощи Киеву.

Напомним, что ситуация с телефонным разговором Владимира Зеленского и Дональда Трампа, в ходе которого последний, предположительно, попросил своего украинского коллегу начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, угрожая приостановкой выделения помощи Украине, стала поводом для начала процедуры импичмента главе американского государства.

Импичмент Трампу был объявлен членами Палаты представителей США по обвинению в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию 19 декабря. Теперь голосование по данному вопросу должно пройти в Сенате.