Во время одиночных пикетов у Мосгорсуда задержали Миняйло и Барабанова

Бывших фигурантов «московского дела» Алексея Миняйло и Владислава Барабанова задержали у Мосгорсуда, где они по очереди проводили одиночные пикеты в защиту действующего фигуранта «московского дела» Данила Беглеца.

Как сообщает Медиазона со ссылкой на телеграм-каналы, молодых людей задержали, когда они по очереди держали плакаты «Побойтесь Бога — отпустите Беглеца» и «Позор».

Задержанных увезли в ОВД «Преображенский». Ранее они обвинялись в организации акции 27 июля по части 2 статьи 212 УК, но после того, как они больше месяца провели в СИЗО, обвинение было снято и их отпустили.

Мосгорсуд во время пикетирования оставил без изменений приговор другому фигуранту «московского дела» Даниле Беглецу, осужденному на 2 года за то, что он причинил боль полицейскому, потянул его за руку на той же акции 27 июля, передает «Новая газета».

Беглец, по версии следствия, «препятствовал задержанию правонарушителя», схватив прапорщика Никитина за запястье правой руки, «сильно сдавив, и отдернул в сторону, тем самым причинив боль». Сам Беглец признал вину и раскаялся, объяснив свой поступок спонтанной реакцией на избиение сотрудниками полиции участника акции. При этом сам Беглец в акции принимать участие не собирался, а просто проходил мимо и «не смог смотреть на это спокойно и удержал его руку [сотрудника полиции] от удара по голове парня».

«Это, конечно, была моя сильная ошибка. Но это не было сделано специально. Я пришёл в центр города, чтобы встретиться со знакомым по работе. Я не отрицаю, что причинил сотруднику полиции боль. Я раскаиваюсь в этом», — заявил на суде Беглец.

Он также принес извинения прапорщику Никитину, а его жена перевела ему 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба. У Беглеца остались двое маленьких детей.