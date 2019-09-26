СК прекратил уголовное дело против освобожденного из-под стражи Алексея Миняйло

Басманный суд отпустил из-под стражи фигуранта «дела 27 июля» Алексея Миняйло, не увидев признаков массовых беспорядков.

Как пишет «РИА Новости», судья Артур Карпов не нашел в деле признаков уголовного преступления. Мужчина был освобожден в зале суда.

За освобождение выступал прокурор, так же как сам Миняйло и его адвокаты, ссылавшиеся на наличие алиби. Следователь просил о домашнем аресте до 27 декабря. Суд отклонил это ходатайство.

Сам Миняйло между тем сообщил, что Следственный комитет прекратил возбужденное против него уголовное дело о «массовых беспорядках» в связи с отсутствием состава преступления, передает «Дождь».

Волонтер штаба юриста «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь Алексей Миняйло был задержан 27 июля, в день несогласованной акции в поддержку недопущенных до выборов в Мосгордуму кандидатов. По словам Миняйло, его задержали после окончания митинга. Он был четвертым обвиняемым по делу «о массовых беспорядках» в Москве.

Адвокат Миняйло заявил, что теперь его подзащитный намерен добиваться выплаты компенсации за незаконное уголовное преследование, пишет ТАСС.