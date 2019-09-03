СК снял обвинения с четырех фигурантов дела о "массовых беспорядках"

Следственных комитет прекратил дела в отношении четырех фигурантов дела о «массовых беспорядках» на митингах 27 июля в Москве, сообщает «Новая газета».

Речь идет о Сергее Абаничеве, Данииле Кононе, Валерии Костенке и Владиславе Барабанове. Все избранные им меры пресечения отменены.

Решение было принято на основе правовой оценки материалов, в том числе анализа записей с камер видеонаблюдения.

При этом в СК заявили, что материалы переданы в МВД, поскольку в них усматриваются признаки административных правонарушений.

Ранее уголовное дело было прекращено в отношении режиссера Дмитрия Васильева, а Данилу Беглецу была смягчена статья обвинения.

Также на прошлой неделе «Новой газетой» были обнародованы качественные видеокадры с митинга 27 июля, которые доказывают невиновность Егора Жукова в инкриминируемых ему действиях.