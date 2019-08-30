"Новая газета" опубликовала видео, которое свидетельствует о невиновности Егора Жукова

«Новая газета» представила видеоматериал из архива редакции, в котором видно, что Егор Жуков не вел людей на столкновения с полицией в Камергерском переулке, как утверждает следствие.

На видео председатель Редакционного совета издания Дмитрий Муратов разбирает кадры, которые публиковали федеральные каналы, заявляя, что студент-политолог Высшей школы экономики Егор Жуков управляет движение толпы, и сравнивает их с качественной съемкой из распоряжения видеоотдела своей редакции, где видно, что человек, который управлял толпой, и Егор Жуков — это разные люди, хотя и одеты в одежду одинаковых тонов (отличались только оттенки обуви).

При этом лицо человека, которого приняли за Жукова, в редакции заретушировали.

Напомним, Егор Жуков является одним из фигурантов уголовного дела о «массовых беспорядках» 27 июля в Москве на митинге за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Ранее суд отказался приобщать к делу Жукова более 600 поручительств.