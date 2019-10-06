Протестующие в Гонконге вышли на улицы в масках, несмотря на запрет властей

Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ для разгона протестующих у правительственных зданий.

Как передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, в воскресенье на улицы вновь вышли десятки тысяч митингующих. Многие надели маски, несмотря на запрет властей, введенный 5 октября. Столкновения с полицией произошли у административного комплекса и в районах материковой части города.

Сообщается, что протестующие блокируют движение транспорта, сооружают баррикады и разбрасывают мусор. Кроме того, они совершают акты вандализма и пишут ругательства в адрес местных властей и Китая при помощи баллончиков с краской.

В Гонконге закрыты многие магазины, рестораны, торговые центры, а также половина станций метро.

Сейчас подземка работает в ограниченном режиме. Поезда будут курсировать до 21:00 по местному времени (16:00 по московскому). Накануне, 5 октября, метро целый день было закрыто на ремонт после актов вандализма.

Уличные протесты с большой вероятностью возобновятся в понедельник, 7 октября.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что полицейский впервые за время протестов в Гонконге применил огнестрельное оружие против одного из участников акции.