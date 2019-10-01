Протестовавший в Гонконге студент госпитализирован с огнестрельным ранением

Полицейский впервые за время протестов в Гонконге применил огнестрельное оружие против одного из участников акции.

Об этом во вторник сообщает South China Morning Post. Отмечается, что пострадавший оказался студентом одного из местных колледжей и был госпитализирован с огнестрельным ранением в грудь. Его состояние оценивается как критическое.

По данным издания, на улицах Гонконга 1 октября задержали по меньшей мере тридцать митингующих.

Напомним, массовые выступления в Гонконге против предложений о поправках к закону, которые позволили бы властям высылать подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая, начались в июне текущего года:

1 октября в Гонконге проходит акция протеста, приуроченная к празднованию материковым Китаем 70-летия образования КНР. При этом тысячи протестующих вышли митинговать, игнорируя запрет властей и усиление мер безопасности со стороны полиции.

Отметим, что ранее для разгона уличных акций гонконгская полиция использовала резиновые пули и водометы, однако боевое оружие 1 октября было применено впервые.