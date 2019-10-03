В Кремле начали обсуждать, как "сохранить контроль" над Думой на выборах-2021

В Кремле начали изучать предложения по изменению выборного законодательства для выборов в Госдуму в 2021 году — принимаются мнения единороссов, политтехнологов, властей регионов и кремлевской рабочей группой по изменению выборных законов, сообщает источник «Ведомостей», близкий к Администрации президента.

Как сообщается, пока любая информация по данному вопросу носит предварительный характер. «Есть две ниши для блоков — либеральная и патриотическая, ни одна парламентская партия в них не работает. Поскольку внятную партию сделать уже нет времени, то, как вариант, обсуждается возможность создания гибридов, с помощью которых можно будет сохранить контроль», — поясняет собеседник издания.

В частности, рассматриваются возможности создания технических партий зеленых либо перезапуск Партии пенсионеров за социальную справедливость. «Понятно, что Дума должна быть контролируема, но и соответствовать новым реалиям. В обществе есть запрос и на новые политические силы», — передают «Ведомости» слова собеседника.

Обсуждаются идея возрождения избирательных блоков, изменение пропорций между одномондатниками и партийными списками с 50% на 50%, как это реализовано сейчас на 25% к 75%. Как поясняет источник, чтобы сохранить контроль над конституционным большинством, нужно «разложи[ть] яйца в разные корзины».

Согласно последним оценкам ФОМ, рейтинг «Единой России» составляет 33%, ВЦИОМ приводит похожие цифры в 33,7%. По данным «Левада-Центра» за 18-24 июля 2019 года, на тот момент за единороссов готовы были отдать свои голоса лишь 28% избирателей.

Ранее лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с президентом Владимиром Путиным попросил его провести встречу с главами парламентских фракций, чтобы учесть их мнения о необходимых корректировках в выборное законодательство.