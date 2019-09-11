Киев выплатит 35 тысяч гривен украинцам, вернувшимся из заключения в России

Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что каждый из 35 вернувшихся домой украинцев получит единовременную выплату.

Как передает «Интерфакс», ответственным за выполнение этого решения будет министерство Украины по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

По словам украинского омбудсмена Людмилы Денисовой размер единовременной выплаты составит 100 тысяч гривен (порядка 263 тысячи рублей). Такую сумму получит каждый из 35 украинцев, вернувшихся на родину после обмена заключенными с Россией 7 сентября.

Напомним, в минувшую субботу Россия и Украина произвели обмен заключенными, в результате которого в свои страны смогли вернуться режиссер Олег Сенцов, задержанные в Керченском проливе украинские моряки, а также главный редактор украинского отделения РИА «Новости» Кирилл Вышинский. При этом уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова объявила, что уже до конца 2019 года государства могут вновь обменяться осужденными. В числе кандидатов на попадание в списки для обмена СМИ называют танкистов Руслана Гаджиева, который был единственным заключенным, вычеркнутым Владимиром Зеленским из прошлого списка для обмена с Россией, и Богдана Пантюшенко, попавшего в плен в Донецке.