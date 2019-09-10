Россия и Украина могут вновь обменяться заключенными до конца года

Следующий обмен заключенными между Москвой и Киевом может состояться до конца 2019 года.

Об этом заявила Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова. «На данный момент верифицированы 113 политзаключенных украинцев, из них 89 крымских татар», — рассказала она в эфире телеканала 1+1. По ее словам, переговоры по этому вопросу продолжаются.

Переговоры по обмену, который состоялся 7 сентября, Людмила Денисова назвала крайне сложными. Она подтвердила, что моряков, которых удерживали в России после инцидента в Керченском заливе в ноябре 2018 года, освободили под ее личное поручительство (как передавало агентство ТАСС, Денисова лично гарантировала, что в дальнейшем моряки будут участвовать в следственных действиях российских органов).

Накануне в эфире «Громадське» Денисова сообщила, что рассматривается освобождение граждан Украины, которые находятся в том числе в Крыму. Называть фамилии она отказалась. «Если хочешь что-то сделать, то об этом надо молчать», — отметила омбудсмен.

Между тем в Кремле считают, что говорить о сроках следующего обмена пока рано, однако «есть понимание, что этот процесс нужно продолжать», передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пекова.