Илья Яшин сообщил подписчикам о своем освобождении после пятого ареста

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин вышел из спецприемника после пятого ареста.

Об этом сообщает «Интерфакс». «В спецприемнике все гадали, кто выйдет на свободу раньше — Кокорин с Мамаевым или я. Один ноль в мою пользу. Всем привет, я снова в строю», — написал политик на своей странице в Facebook.

Напомним, накануне стало известно, что футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин выйдут из колонии по УДО в середине сентября.

Самого Илью Яшина несколько раз задерживали на выходе из спецприемника и тут же доставляли в суд. Первый раз его арестовали на десять суток 29 июля за несанкционированный митинг 27 июля. На следующий день главу Красносельского муниципального округа арестовали еще на десять суток за организацию акции 14 июля. Этот срок не суммировался с предыдущим.

Политик должен был выйти из спецприемника 8 августа, но в тот день его сразу же отвезли в суд, где снова арестовали на десять суток. То же самое произошло 18 августа, а 20 августа суд арестовал оппозиционера на тот же срок за призывы выходить на Трубную площадь 18 июля. В последний раз Яшин был арестован 28 августа за призывы на акцию 3 августа.