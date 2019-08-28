Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника после четвертого ареста подряд

Адвокат Вадим Прохоров рассказал, что Илью Яшина вновь задержали сразу после завершения срока предыдущего ареста.

Напомним, в последний раз муниципального депутата по Красносельскому округу Москвы Илью Яшина арестовывали на десять суток после его очередного задержания 18 августа. Тот арест стал четвертым подряд, связанным с несанкционированными акциями в поддержку оппозиционных депутатов в Мосгордуму.

Как передает телеканал «Дождь», 28 августа Яшин отбыл свой последний арест, однако на выходе из спецприемника его вновь задержали силовики.

По словам его адвоката Вадима Прохорова, в настоящее время политика увезли в ОВД «Тверское».

На видеозаписи своего пятого подряд задержания Яшин предположил, что его ждет новый административный арест.