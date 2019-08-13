Накат на Навального: новые обыски, допросы и аресты в ФБК

Силовики решили перекрыть канал финансирования расследований «Фонда борьбы с коррупцией», основанного Алексеем Навальным.

От 1 млрд осталось 75 млн

Сотрудников ФБК вызывают на допросы, в офисах организации проходят обыски, банковские счета блокируются. В это время Алексей Навальный и другие лидеры протеста находятся под административным арестом.

Утром 8 августа в модный бизнес-центр «Омега плаза» рядом с метро «Автозаводская» ворвались спецназовцы в сопровождении следователей, прятавших свои лица под медицинскими масками. В эфире телеканала «Россия 1» потом привычно расскажут все с точностью до наоборот: «Закрывают лица, стараясь не попасть в объективы камер, – это сотрудники Фонда борьбы с коррупцией, в котором, как предполагает следствие, отмывались огромные деньги».

Огромными деньгами подчиненные Александра Бастрыкина называют 75 млн рублей. И это еще копейки: поначалу в пресс-релизах Следственного комитета фигурировал миллиард, но затем сумму якобы отмытого щедро снизили.

В чем подозревают фонд

Преступная схема сторонников Алексея Навального, по версии СК, выглядит так. Некие криминальные элементы финансировали Фонд борьбы с коррупцией через пожертвования в биткоинах. Потратив же эти деньги на свою деятельность, фонд таким образом их легализовывал.

Особенность биткоинов в том, что их отправители при желании остаются анонимными. Поэтому перед Следственным комитетом стоит непростая задача найти тех, кто делал пожертвования. Затем подтвердить, что деньги были добыты нечестным путем. И в довершение ко всему доказать, что сотрудники ФБК заранее знали об этом: статья 171 УК РФ устанавливает, что отмыванием считается совершение финансовых операций со средствами, приобретенными другими лицами заведомо преступным путем.

Максимальная санкция за вменяемое сотрудникам ФБК – лишение свободы на срок до 7 лет. В деле пока нет обвиняемых, однако в группе риска те топ-менеджеры фонда, которые лично проводили банковские операции: Леонид Волков, Руслан Шаведдинов и Роман Рубанов.

Волков уверен, что схема по финансированию некоммерческой организации через биткоины абсолютно легальна. «Просто СК не шарит в теме», – прокомментировал он.

Один из самых распространенных способов обмена биткоинов на рубли – это когда продавец на криптовалютной бирже отправляет биткоины покупателю, а тот вносит наличные на счет через кеш-ин. «Кстати, за период времени, когда мы якобы отмывали преступные деньги, мы заплатили налогами и взносами в соцфонды более 96 млн рублей – в основном это налоги на фонд оплаты труда», – также заметил Волков.

Лицом в пол

Обыски для антикоррупционеров – привычное дело

Начались обыски у ФБК с квартир, в которых проживают сотрудники. Пришли к Евгению Замятину, Виталию Колесникову, Вячеславу Гимади и Александру Помазуеву. К последнему применяли силу: ударили лицом об пол, рассекли бровь и разбили нос.

Жестко действовали и в офисе, досталось даже случайному мужчине, который работает в соседнем помещении. Его повалили, скрутили и заковали в наручники.

Были заблокированы банковские счета как ФБК, так и работников организации. По решению Пресненского суда на них была наложена обеспечительная мера в виде ареста на 75 млн рублей. Это как раз та сумма, которую считают отмытой.

Одновременно с этим силовики пришли и в штабы Навального в нескольких регионах. В Ижевске в офис также ворвались люди в масках, которые изъяли телефоны, компьютеры и документы.

В Москве же спецназ взломал сейф Алексея Навального. Однако тут их ждало разочарование: в отсутствие хозяина сейф пустовал. Зато удача подстерегла силовиков в тумбочке офис-менеджера: из нее в неизвестном направлении пропали 17 тысяч рублей. В протоколе продолжавшегося 11 часов обыска эти личные средства девушки не упомянуты.

Где коррупция?

Пока Следственный комитет парализовал работу ФБК, объекты антикоррупционных расследований из высших эшелонов власти могли перевести дух. Тем не менее юристы фонда успели обратиться в СКР с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной. Кроме того, представители ФБК подали в Генпрокуратуру заявление о принятии мер прокурорского реагирования по досрочному прекращению полномочий Сергуниной, а также лично Сергею Собянину и в департамент региональной безопасности и противодействия коррупции с требованием провести проверку в отношении Сергуниной и уволить ее.

Ранее ФБК выпустил фильм-расследование о Сергуниной. В нем утверждалось, что семья вице-мэра незаконно завладела имуществом на общую сумму 6,5 млрд рублей. В правительстве Москвы выдвинутые обвинения в коррупции никак не прокомментировали.

«Собеседник» направил запрос в пресс-службу мэра Москвы. Мы задали следующие вопросы:

– Соответствуют ли действительности сведения, изложенные в публикации Алексея Навального?

– Не видит ли мэр Москвы Сергей Собянин конфликта интересов в факте того, что родственники заместителя мэра Н. А. Сергуниной приобретали недвижимость, принадлежащую городу Москве?

– Согласен ли мэр Москвы С. С. Собянин с тем, что указанные в расследовании ФБК объекты недвижимости были реализованы с торгов по ценам ниже рыночных?

– Были ли инициированы внутренние проверки на основе публикаций СМИ о возможном нарушении антикоррупционного законодательства в деятельности заместителя мэра Н. А. Сергуниной?

– В случае подтверждения сведений о нарушениях со стороны заместителя мэра Н. А. Сергуниной какие к ней могут быть применены санкции?

Однако в отведенный законом семидневный срок столичное правительство на наш запрос так и не ответило (и это нарушение Закона о СМИ). Пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова не отвечает также и на телефонные звонки.

Не последовало никакой реакции на разоблачение вице-мэра и со стороны силовиков. Они, похоже, слишком заняты изучением криптовалют и стряпаньем уголовных дел о «массовых беспорядках».

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Материал вышел в издании «Собеседник» №30-2019 под заголовком «Накат на Навального: в ФБК новые обыски, допросы и аресты».