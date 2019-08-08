Сотрудники ОМОНа избили случайно оказавшегося рядом с офисом ФБК мужчину

На YouTube-канале «Штаба Навального» опубликовано видео, где люди в форме ОМОНа во время обыска в ФБК избивают мужчину, который случайно оказался рядом с офисом.

Также о грубом применении силы при обысках по делу ФБК сообщала адвокат Татьяна Молоканова. По ее словам, юриста ФБК Александра Помазуева ударили лицом об пол во время обыска.

Ранее сообщалось, что правоохранители утром 8 августа провели обыски у четырех сотрудников Фонды борьбы с коррупцией и пришли с повторным обыском в офис фонда. Также стало известно, что заблокированы счета ФБК, «Штаба Навального» и сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова.

Напомним, СК возбудил уголовное дело в отношении организации в связи с отмыванием миллиарда рублей. Бывший глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков при этом утверждает, что в постановлении на обыск речь идет только о 75 миллионах рублей.