В ижевском штабе Навального проходят обыски, в московском ФБК – допросы

Сотрудница ижевского отделения Анастасия Синельникова заявила, что ОМОН выгнал ее из помещения и удерживает там координатора и кандидата в муниципальные депутаты Резеду Абашеву. Также полиция доставила из штаба в ОВД активиста Ильдара Закирова. У него изъяли всю технику и отпустили, сообщает «МБХ Медиа».

В Москве после утренних обысков допрошены юристы и видемонтажер ФБК. В два часа дня пришли к еще одному юристу ФБК – Владлену Лосю. В ходе обыска в офисе ФБК полиция взломала сейф Навального, но он оказался пустым, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Отмечается, что при обыске у юриста Александра Помазуева сотрудниками полиции была применена грубая сила. На его лице зафиксированы рассечение брови, ушиб лба, ушиб носа с кровотечением. Также во время обыска в офисе ФБК был избит мужчина, который случайно оказался рядом.

Ранее сообщалось, что счета ФБК, штаба Навального и ведущего канала «Навальный Live» Руслана Шаведдинова заблокированы. Следственный комитет сообщил о блокировке в рамках уголовного дела об отмывании средств более сотни счетов, связанных с ФБК, передает «Новая газета».